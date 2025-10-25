’Lessico inquieto’ con Luclio Santoni e Alessandro Pertosa

Mercoledì scorso L’Osservatore Romano, organo ufficiale del Vaticano, ha inaugurato la rubrica ’Lessico inquieto’, a cura de ‘I matti di Sànpert’, alias Lucilio Santoni e Alessandro Pertosa. La firma della rubrica è il titolo di un recente fortunato libro scritto dai due autori piceni, edito da Graphe.it di Perugia. Si tratta di un progetto di graphic soul, un nuovo genere espressivo. Non solo fumetto, non solo poesia, ma intreccio di immagini e parole che affondano gli artigli nella contraddittoria anima del mondo. Con tratti ruvidi e dolcezze inaspettate, il graphic soul è poesia dell’anima e dà voce a chi abita i margini, a chi porta il dolore inciso sulla pelle e lo sente pulsare in ogni fibra del proprio essere. ‘La pietra che i costruttori hanno scartato è diventata pietra angolare’, recitano i Salmi. "Sànpert disegna uno stare al mondo – scrivono Santoni e Pertosa – È il palpitare di uno spirito che si nasconde ovunque, fra le lacrime di un bambino innocente o nei rantoli di un fiore appena spezzato. Ogni tavola è una ferita aperta, ogni parola un sussurro che lacera il silenzio. In definitiva, tentando di trovare le parole per dire la quotidianità, Sànpert condensa il sapere accademico in sapore del cuore".