L’estate a Montegiorgio Arte, sagre e favole Eventi per tutte le età

A partire da oggi e fino alla metà di settembre praticamente quasi ogni sera ci sarà un evento: culturale, musicale, ludico o sportivo a cui i residenti di Montegiorgio e della media Valtenna potranno partecipare per trascorrere qualche ora di divertimento all’aperto. In sostanza è questo il cartellone estivo presentato ieri dalla Giunta di Montegiorgio nella sala consiliare insieme ad alcuni rappresentanti delle associazioni che hanno dato forma e consistenza al programma.

Sono circa 50 gli appuntamenti che si articoleranno nell’arco dell’estate, offrendo veramente molteplici possibilità di svago e approfondimento culturale, tanto per fare un accenno questo fine settimana si terrà in contemporanea la ‘Sagra delle trebbiatura’ a Piane di Monteverde, e la mostra fotografica allestita nel chiostro di Sant’Agostino. Ovviamente ci sono alcune iniziative ormai consolidate che sono state confermate: primo fra tutti gli otto concerti (sette gratuiti) dello ‘Square Music Festival’ che rappresenta il valore aggiunto dell’estate montegiorgese, confermati i quattro appuntamenti di ‘Parchi da favola’ nei parchi delle frazioni dedicate ai bambini; il Festival di teatro Dialettale nella frazione di Monteverde; il cinema all’aperto realizzato da cineteatro Manzoni al Chiostro di Sant’Agostino tanto per dire. "Montegiorgio mostra la sua vitalità grazie alla presenza delle associazioni del territorio – spiega l’assessore alla cultura Michela Vita, con il sostegno della Giunta – il ruolo dell’amministrazione è stato quello di assecondare e agevolare per quanto di competenza la realizzazione di questi eventi che possono garantire un evento a cui partecipare quasi ogni sera. Ci sono anche delle novità: per quattro concerto dello Square Music Festival un pullman gratuito accompagenrà gli ospiti dei vari camping di tutta la costa in visita nel centro storico di Montegiorgio e poi ad assistere al concerto e rientro in serata. Ci sarà la cena di fine estate in piazza il 26 agosto, due serate danzanti una a Monteverde e una Castagneto.

Gli appuntamenti saranno annunciati di volta in volta sui sistemi social istituzionali del Comune". "Coma facciamo ormai da 27 anni – spiega Francesco Pasquali presidente dell’Archeoclub – dal 1 luglio e fino al 31 agosto ci occuperemo della gestione del Punto informativo e delle visite guidate sul territorio, a questo si aggiungono alcuni eventi di particolare rilievo come: i concerti per organo, e il 16 settembre Borghi Aperti".

Alessio Carassai