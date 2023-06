L’estate dei cantieri Piazza Diaz, Borgo Solestà e viale De Gasperi: come procedono i lavori

Sarà una lunga estate caldissima per l’amministrazione. Ad infiammare la stagione, oltre alle calde temperature, ci penseranno i vari interventi pubblici che stanno andando avanti in città. Su questa partita prosegue il contributo offerto dal sindaco Marco Fioravanti e dall’assessore ai lavori pubblici Marco Cardinelli. Alcuni dei lavori previsti sono partiti proprio negli ultimi giorni, altri invece prenderanno il via nel corso delle prossime settimane, coinvolgendo nuove zone e quartieri.

Sono ufficialmente iniziati martedì quelli in via Alighieri e viale De Gasperi riguardanti la zona che costituisce uno dei punti nevralgici del servizio di autotrasporto pubblico cittadino con le fermate delle linee urbane ed extraurbane. Il breve intervento di bitumatura previsto verrà terminato, salvo imprevisti, nella giornata di domani. La scelta di posticipare le operazioni programmate era stata dettata dalla volontà di attendere la fine dell’anno scolastico per limitare i disagi. La realizzazione della segnaletica in questo tratto stradale sarà realizzata nella prima parte di luglio, probabilmente a partire dalla prossima settimana. Novità anche sul fronte Campo Parignano. I lavori relativi a piazza Diaz e previsti per il completamento dell’opera in questione proseguiranno per altri 10-15 giorni. Il restyling di quello che costituisce uno degli spazi più frequentati dai residenti del quartiere sta vedendo una rimodulazione dei classici spazi presenti. Il costo dell’opera è di 200mila euro e nel nuovo progetto è previsto l’inserimento di nuovi spazi per attività ludico-sportive, con un’area polivalente e alcuni giochi per i bambini. L’altro importante intervento che riguarderà la zona nord di Ascoli è stato avviato in via delle Zeppelle, dove il primo dei due stralci previsti è ufficialmente partito. Qui si provvederà al rifacimento del manto stradale, dei relativi marciapiedi nonché dell’illuminazione. La novità sarà legata all’allestimento di alcune targhe di marmo, distanziate 50 metri circa l’una dall’altra, e sulle quali saranno celebrate le tappe più importanti della storia dell’Ascoli Calcio. Una vera e propria ‘via del calcio spettacolo’ che i tifosi potranno percorrere con piacere per raggiungere lo stadio Del Duca.

Anche a Borgo Solestà è stato dato avvio alla riqualificazione del quartiere con una serie di lavori che riguarderanno il rifacimento dei marciapiedi. In questi giorni ad essere interessate sono via Giotto, largo Spontini e la zona adiacente alla chiesa di San Giacomo della Marca. È di 260mila euro la spesa prevista e anche qui si procederà in varie fasi, fino alla totale copertura di tutti i lavori. A piazza Immacolata invece proseguono a buon ritmo i lavori per lo sviluppo del percorso ciclopedonale che nei prossimi vedrà interessata anche la zona di Lungo Castellano.

Massimiliano Mariotti