’L’estate della Città’ a Grottammare Dal teatro alla rievocazione storica

A Grottammare entra nel vivo ’L’estate della Città’, con appuntamenti dal 22 giugno fino al 27 agosto, organizzati insieme all’Amat e alle tante associazioni del territorio. Tra le novità, la collaborazione con l’Accademia di Belle Arti di Macerata, che porterà in riviera i suoi giovani talenti in occasione del 50° anniversario da fondazione, dal 23 luglio fino al 31 agosto. Torna anche la rievocazione storica dello Sbarco di Papa Alessandro III, che si terrà il primo luglio. L’apertura di stagione è affidata ai campionati regionali di tennis under 16, organizzati dal Circolo tennis ’F. Beretti’ (22 giugno - 6 luglio) e poi Sconfiniamo (sabato 24 giugno) con la quale l’Amministrazione comunale ricorderà la Giornata internazionale del rifugiato. "Non sarà facile sostenere un confronto impari come quello con il sindaco uscente Piergallini, per diciannove anni anche magnifico assessore alla cultura della nostra Città – affermano l’assessore alla cultura Lorenzo Rossi e la consigliera delegata Rossella Moscardelli – A lui e al servizio Cultura e Turismo va il ringraziamento per aver impostato, già prima delle elezioni comunali, una stagione estiva che è come sempre ricca di proposte per tutti i gusti e tutte le età". Il ’Cabaret, amoremio!’ si colloca a metà (28 e 29 luglio) e vede confermate le rassegne satellite Notti magiche (dal 15 luglio e 12 agosto) e Cabaretour (5 agosto e 19 agosto), come pure il Cinema in Giardino, che aprirà il 30 giugno con una anteprima di stagione. Nel calendario, le mostre mercato di San Paterniano (7-10 luglio), della Calzatura (29 e 30 luglio) e poi Giochi in grotta il 15-16 luglio animeranno il vecchio incasato. Il Palio del Pattìno ci sarà il 15 e 16 luglio, il Festiva Liszt dal 18 agosto, Diffusioni Festival (30 luglio-3 agosto) e Retromania80 (3 agosto). ma. ie.