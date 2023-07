L’estate di Ripatransone Dalla musica al teatro

Presentato il ricco cartellone di iniziative dell’estate di Ripatransone, tra musica, teatro, letteratura, enogastronomia. Anche per il 2023, forte è il coinvolgimento delle realtà associative della Città. Spicca il tradizionale Puzzle Gastronomico, (13-14-15 agosto). Tra le nuove iniziative, "Ripatransone … di mercoledì", il mercatino di artigianato, arte, laboratori e street food, dal 19 luglio al 23 agosto (dalle 18). Altra novità è la rassegna di Teatro Umoristico "Fonti di risate", a cura di Artistic Picenum, con Francesco Paolantoni e Stefano Sarcinelli (15 luglio) e Valentina Persia (16 luglio). Un nuovo festival animerà il Teatro delle Fonti, cuore musicale del Piceno: "Tilt summer festival", un nuovo contenitore che ha l’obiettivo di costituire un punto di riferimento musicale per il territorio nello storico scenario dell’arena ripana. Tra i nomi coinvolti, Piccolo G e Anastasio (8 agosto), Naska (9 agosto), inserito anche nel 17 festival, e i Marlene Kuntz (21 agosto) con altre novità in arrivo. Si rinnova l’incanto di "Ripamagic", il festival della magia (10 e 11 agosto). Molte le iniziative previste per la Festa Patronale di Santa Maria Maddalena (21-23 luglio), a cura del Comune di Ripatransone.

Tornano le manifestazioni storicizzate, come "Scale Musicali"; la Festa dei Colli Ripani, a cura di Cantina dei Colli Ripani (29-30 luglio), "Che jella!", la festa del Quartiere di Agello (17 agosto); la Festa del Grano (4-6 agosto); le sagre a cura delle associazioni dei Quartieri San Savino (14-16 luglio), Trivio (4-9 agosto) e Petrella (25-27 agosto); Bolle di Luppolo, birra e gastronomia tipica (18-20 agosto) la Croce Azzurra proporrà la sagra della Polenta allo stoccafisso (9-10 settembre); la Festa del SS.mo Crocifisso (20 agosto); il Concerto della Corale "Madonna di San Giovanni" in onore della patrona Santa Maria Maddalena (22 luglio), il Concerto Sinfonico del Corpo Bandistico "Città di Ripatransone" (28 luglio), i concerti ed i corsi a cura del R.o.l.f., il Festival Liszt (30 agosto) con il concerto all’alba al Colle San Niccolò (13 agosto), il Concerto di Soprano e Organo alla Chiesa della Morte (17 settembre) a cura della Confraternita della Misericordia e Morte. Inoltre, le rappresentazioni in lingua dialettale del Gruppo Teatrale "Nuovo Settemmezzo" (23 luglio e 25 agosto). Presso la Cantina Le Caniette, Rossini gourmet (28 luglio).

Marcello Iezzi