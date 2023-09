L’estate infinita che non piace agli stabilimenti

La decisione della Regione di prolungare la stagione balneare dal 17 settembre al 1° ottobre, anziché dare impulso ai balneari, ha creato un vero e proprio terremoto. Nel compartimento marittimo di San Benedetto, infatti, sono scattate le sanzioni nei confronti dei concessionari di spiaggia che, senza servizio di salvataggio a mare, (cessato la prima domenica di settembre), hanno ospitato sotto gli ombrelloni anche una singola persona. Adesso c’è la corsa a smontare tutte le attrezzature per evitare problemi sanzionatori, ma significa allontanare eventuali clienti che nei prossimi giorni, tempo permettendo, avrebbero preso volentieri il sole e fatto il bagno. "Adesso dobbiamo lavorare per modificare le disposizioni che penalizzano il lavoro di accoglienza che abbiamo fatto in tutti questi anni. L’anno scorso abbiamo dovuto sfilare il lettino ai bagnanti, quest’anno non gli facciamo fare il bagno – lo sfogo di Giuseppe Ricci presidente di ITB Italia – Invito i colleghi a essere uniti, compatti, a parlare tra di noi. A breve vi sarà un incontro tra concessionari di spiaggia e inviteremo anche la comandante della capitaneria di San Benedetto". La legge, d’altronde parla chiaro, se c’è balneazione ci dev’essere il servizio di salvataggio. Proprio ieri vi è stato un incontro cordiale tra la comandante, capitano di fregata Alessandra Di Maglio e Ricci. "Poiché stavano iniziando a chiudere, ci aspettavamo qualche proposta dai concessionari, eventuali soluzioni alla questione, come ad esempio la comunicazione che avrebbero garantito il salvataggio il sabato e la domenica, ma non abbiamo avuto nulla – spiega Di Maglio –. Se la stagione va avanti, le concessioni che restano aperte devono dotarsi del servizio di salvataggio. Ora chi smonta tutte le attrezzature ci farà avere una comunicazione di chiusura, ma chi resterà aperto dovrà assicurare il salvataggio". Chi vorrà continuare ad andare al mare, per non mettere in difficoltà i concessionari, potrà farlo sulle spiagge libere, poiché i Comuni, non essendo concessionari, potranno cavarsela con un cartello in cui si comunica che il servizio di salvataggio non è attivo. Insomma, due pesi e due misure, ma lo prevede la legge, non l’ha inventato la comandante della Capitaneria. Ricci dal canto suo, anche per lui nei giorni scorsi è scattata la sanzione di 1036 euro, invita i colleghi che intendono finire stagione anticipatamente, a ritirare in fretta le attrezzature e a comunicare alla capitaneria la chiusura della balneazione, tenendo presente che gli stabilimenti, con bar e servizi di ristorazione possono restare aperti. Per le sanzioni si pensa di far pervenire alla capitaneria memorie difensive per cercare di limitare i danni, a fronte di una stagione che non è andata secondo le attese.

Marcello Iezzi