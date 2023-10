L’estate infinita continua. Il vento fa ancora danni

Vento forte, temperature estive e autunno che non si fa vedere né arriverà nei prossimi giorni. Una perturbazione potrebbe visitare il Piceno nel ponte di Ognissanti ma il clima resterà ancora, in modo ormai inquietante, totalmente estivo. Proprio il forte vento di questi giorni ha continuato a creare non pochi problemi a strade e ai vigili del fuoco, intervenuti in numerose frazioni per sistemare i rami caduti. Ma non solo. Venerdì in contrada Tesino, a Offida, un agnellino è caduto in un pozzetto per la raccolta dell’acqua piovana: subito il proprietario ha lanciato l’allarme. I pompieri di Ascoli una volta giunti sul posto sono riusciti ad individuare la posizione e dopo aver scavato sono riusciti a recuperarlo, portarlo in salvo e restituirlo al legittimo proprietario. Intorno alle 19 altra chiamata d’urgenza per un incendio scoppiato in un seminterrato nel comune di Spinetoli. Una squadra è giunta sul posto e in poco tempo ha domato le fiamme, non si esclude che il rogo si sia sviluppato a seguito di un cortocircuito della lavatrice. Il seminterrato è stato dichiarato inaccessibile.

Sempre venerdì i pompieri sono intervenuti a Maltignano, lungo la Bonifica, per prestare soccorso ad un autotrasportatore, che all’interno del suo camion, fermo in un’area di sosta, ha accusato un malore. L’uomo, di 63 anni, si è accasciato sul volante, privo di sensi. Un suo collega accortosi ha lanciato l’allarme. Sul posto sono arrivati prontamente i vigili del fuoco, che coordinati dai sanitari del 118 hanno praticato le prime manovre rianimatorie: per fortuna il cuore ha ripreso a battere, i sanitari l’hanno stabilizzato e trasportato al Mazzoni per le cure del caso. La rapidità dell’intervento ha salvato la vita all’uomo.

m.g.l.