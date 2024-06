L’estate offidana. Il cartellone degli eventi:: "Cultura, gusto e musica"

Al via il calendario degli eventi ad Offida. Dopo il successo del concerto di Finardi, per la rassegna JazzApp, amministrazione comunale svela tutti gli appuntamenti dell’estate. Un calendario a cui, per via delle elezioni comunali, ha lavorato la vecchia amministrazione. L’assessore alla cultura Marica Cataldi ha ringraziato il suo predecessore Cristina Capriotti e lsabella Bosano a cui in questo mandato spetta l’assessorato al turismo. "Non potevano mancare in questa estate offidana – dichiara – gli appuntamenti legati alla cultura, al gusto, alla musica e arte. Ne anticipo subito uno, una novità per noi: piCENE, una cena che si terrà all’aperto, in via Roma, lungo il cammino verso Santa Maria della Rocca, il cui ricavato andrà in beneficenza. Tutti gli eventi potranno essere visionati in una nuova veste grafica, di facile lettura, in cui il calendario è diviso per settori". "Grazie al connubio tra l’amministrazione e le associazioni, il calendario offidano si arricchisce di anno in anno – aggiunge il sindaco Luigi Massa – Anche per il 2024 presentiamo una composizione di eventi per accogliere e accontentare un pubblico variegato. Vorrei aggiungere anche che gli orari delle nostre strutture di accoglienza saranno prolungati durante tutta l’estate, grazie all’impegno della Cooperativa Opera". Il mese di giugno, che è stato caratterizzato da diversi eventi - come La Notte Romantica, il JazzAp con il concerto di Eugenio Finardi – e si conclude il 29 con la Giornata del Donatore al Parco della Luna. Il primo appuntamento di luglio sarà lo spettacolo "Puccini 100 anni" dell’associazione Luci della Danza, che si terrà in Piazza del Popolo (2 luglio). Dal 12 al 14 luglio torna l’International Fof con artisti da tutto il mondo che si esibiranno per il centro storico di Offida. Il 24 e 25 luglio a Borgo Miriam si terrà una nuova edizione del Baf (Bivio Art Festival) che vedrà salire sul palcoscenico la band I Soci e Neri Marcorè che canterà De Andrè. Infine l’ormai consueto Tributo a Ennio Morricone, il 28 luglio in Piazza del Popolo.

Agosto si apre con una tre giorni legati al vino e alla gastronomia, dal 9 all’11 torna Marche in Vino Veritas in Piazza del Popolo, che il 18 agosto ospiterà la tappa del Cantagiro. Il 23 agosto ci sarà la Festa del Beato Bernardo. Ultimo appuntamento del mese più caldo sarà "Offida Disco Mania" in Piazza del Popolo (24 agosto), con un excursus musicale anni ‘80 e ‘90.