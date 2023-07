Lettera alla madre di William "Qui nessuno è lasciato solo"

I servizi sociali dell’Unione della Vallata intervengono sulla vicenda che ha coinvolto un giovane portatore di handicap di Appignano, che seconda la madre, non ha avuto l’assistenza per i centri estivi. "Siamo rammaricati e tristi – dichiara la nota – per quanto è stato detto su questa vicenda. Garantiamo un servizio professionale, che prende in carico la persona a tutto tondo, che lavora duramente affinché ognuno abbia gli stessi diritti, insieme alla famiglia. Durante il periodo estivo, tutte le richieste per educatori nei centri estivi sono state evase, con l’obiettivo che tutti i minori e giovani adulti con disabilità che hanno fatto istanza, possano frequentare le attività inclusive e di socializzazione. Anche alla stessa mamma di William che il 7 luglio ha fatto la richiesta è stato assegnato quanto richiesto: ’’… il programma dettagliato dal 3 luglio al 15 luglio 2023 dalle 15 alle 19 così disposto: lunedì dalle 15 alle 19 attività; martedì dalle 15 alle 19 attività (co Chalet Claudia), mercoledì 15 alle 19: attività venerdì 15 -19 attività. In attesa di un vostro riscontro saluti…’’ Il servizio sociale ha prontamente attivato la figura dell’educatore nel centro estivo per coprire il 100% del fabbisogno richiesto con rapporto operatore 1 a 1. Successivamente, preme sottolineare, che il centro ha predisposto una giornata in meno di svolgimento, pertanto le ore dell’educatore sono state rimodulate tenendo conto della reale frequenza al centro estivo". L’Unione snocciola le cifre: "Nell’estate 2023 sono state erogate più di 1000 ore di educativa nei centri estivi con rapporto 1 a 1 a tutti coloro che ne hanno fatto richiesta. Nel corso dell’anno 2022 sono state erogate 24677 ore di assistenza scolastica, 17192 ore di educativa domiciliare a favore di minori e giovani adulti con disabilità. Per l’anno 2023 sono state aumentate di circa il 15 % rispetto al 2022. Tutte le ore sono state distribuite equamente rispetto a tutti i beneficiari. Secondo le indicazioni dell’Umee che è il soggetto che ha competenza in merito all’assegnazione delle ore di assistenza educativa. Tutti i Comuni hanno sempre investito nell’assistenza educativa al fine di un’autonomia, di un’inclusione e di una socializzazione per le persone con disabilità e per il supporto alle famiglie. Capiamo – conclude la nota dell’Unione dei comuni – che le famiglie devono affrontare molte difficoltà, ma come ambito sociale, da sempre cerchiamo di rispondere alle esigenze. Nessuno è stato lasciato solo, abbiamo sempre cercato di affrontare i problemi prendendo in carico tutte le situazioni".