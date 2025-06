Lettera anonima all’assessore Ferretti: “Insulti ai miei figli e al mio aspetto fisico”

Ascoli, 16 giugno 2025 – Una lettera anonima, piena di insulti. E’ quanto si è visto recapitare l’assessore del Comune di Ascoli alla Pubblica istruzione Donatella Ferretti e segretaria comunale di Forza Italia, ieri mattina, direttamente nella cassetta postale della propria abitazione. “Una lettera che insulta me, il mio aspetto fisico e i miei figli – racconta l’assessore –. Alla persona che me l’ha mandata, però, voglio dire due cose: innanzitutto che la sua lettera è finita subito nella spazzatura (differenziata ovviamente), poi che se si desidera un confronto con me basta avere il coraggio di farlo direttamente”.

“I miei recapiti – conclude l’assessore – sono sul sito del Comune”. Tanti i messaggi di vicinanza arrivati, in queste ore, a Donatella Ferretti.

Tra questi quello di Valerio Pignotti, segretario provinciale di Forza Italia. “Colpire una donna impegnata nella vita pubblica attraverso offese codarde e attacchi personali, nascosti dietro l’anonimato, è un gesto che va condannato con fermezza – spiega Pignotti –. Donatella ha dimostrato, ancora una volta, la sua forza e la sua dignità, rispondendo con coraggio e trasparenza a un episodio che non ha nulla a che fare con il confronto civile e democratico”.

“Il dibattito politico – continua Pignotti – deve tornare ad essere confronto costruttivo, non terreno fertile per odio e intimidazioni. Chi si nasconde dietro una lettera anonima dimostra solo debolezza e vigliaccheria. A Donatella – conclude Pignotti – va il mio sostegno personale e quello di tutta la comunità di Forza Italia, certi che continuerà a svolgere il suo ruolo con la passione e la competenza che la contraddistinguono”.