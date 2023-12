Letterine per ’cambiare il mondo’: torna l’aiuola addobbata dedicata ai bambini L'Avis Comunale ha inaugurato la versione natalizia dell'aiuola dietro al Battistero, illuminata e addobbata da volontari. Promuovono 'Caro Avis', per far scrivere ai bambini una letterina sulla solidarietà. 6 gennaio festa dell'Epifania al circolo ricreativo di Borgo Solestà.