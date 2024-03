’Lettura clandestina’ al teatro delle Energie

Fabrizio Bentivoglio è il protagonista, venerdì prossimo, di ’Lettura clandestina. La solitudine del satiro di Ennio Flaiano’, spettacolo messo in scena con il contrabbassista Ferruccio Spinetti al Teatro delle Energie per il cartellone di ’Scene d’Artista’, proposto da comune e Amat con il contributo di MiC e Regione Marche e con la collaborazione di Profili Artistici. Flaiano è stato un protagonista di primo piano della vita intellettuale italiana fra la fine della guerra e gli anni Settanta.

’Lettura clandestina’ restituisce alcuni tra gli innumerevoli articoli che Flaiano scrisse per giornali e riviste, selezionati e letti da Fabrizio Bentivoglio con il contrabbasso di Ferruccio Spinetti per tramandare fino al presente la figura di un uomo che, come pochi altri, ha saputo raccontare l’Italia per ciò che, incredibilmente, ancora oggi è. Lo spettacolo è prodotto da AidaStudio Produzioni in collaborazione con Bubba Music e il coordinamento artistico e distribuzione a cura di Elena Marazzita. Inizio spettacolo alle ore 21. La biglietteria è aperta la sera della rappresentazione a partire dalle ore 20.