Letture a bassa voce alla biblioteca Portelli Libriamoci e Il Villaggio di Babbo Natale: due iniziative a Offida per la Vigilia di Natale. Libriamoci, letture a bassa voce con volontarie Nati per Leggere, dalle 17 alle 18.30 nella biblioteca maestro Portelli. Il Villaggio di Babbo Natale, divertimento e sorrisi in piazza del Popolo alle 16. Info: 3398435290.