Letture ad Alta voce ad Ascoli

La LaAV sbarca ad Ascoli. Letture ad Alta Voce è una rete di circoli con diffusione a livello nazionale che intende promuovere ad ampio raggio il valore della lettura come strumento efficace ed alla portata di tutti per creare condizioni di benessere nell’ambito della società civile. Il motto della LaAV è "Io leggo per gli altri", un modo piacevole e salutare per mettersi a disposizione degli altri. Domani dalle ore 17 presso la libreria Rinascita, presente l’assessore Donatella Ferretti, è in programma la presentazione alla città dell’appena nato circolo LaAV, composto da volontari che donano il loro tempo libero al sociale, alle persone anziane e sole, alle persone malate, ad avvicinare bambini e ragazzi alla lettura ad alta voce, etc. E’ un’attività a 360 gradi che coinvolge tutti. "La lettura unisce, aiuta ed è uguale per tutti".