Letture per la Giornata della Memoria. Il racconto della storia di Ettore Modigliani

L’edizione 2024 di Energie Vive Primavera, cartellone di 4 appuntamenti fino a primavera inoltrata realizzato dall’Associazione profili artistici e Comune con Amat si apre oggi con una serata di letture per la Giornata della Memoria curata da Gabriele Claretti. L’evento, di beneficenza e organizzato in collaborazione con l’associazione ’Ho un’idea’, ha per titolo ’Memoria prossima futura’ e propone uno spaccato di vita locale al tempo delle leggi razziali e delle persecuzioni: la storia di Ettore Modigliani, direttore della pinacoteca di Brera, e della sua famiglia rifugiata a Grottammare tra il 1938 e il 1943. "La memoria prossima futura è un materiale difficile da gestire – si legge nella nota di regia – lo si può fare solo insieme e pertanto ogni spettatore è chiamato costantemente a saggiare e ponderare attivamente tutto ciò che viene detto sul palco, facendolo risuonare dentro di sé". Posto unico a 10 euro alla biglietteria del Teatro delle Energie.