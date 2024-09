L’evento alla rotonda. Ecco l’Utes Expo tra convegni e musica

’Non lasciamo i nostri sogni nel cassetto: insieme facciamoli vivere!’ E’ questo lo slogan coniato dall’Utes di San Benedetto per l’anno accademico che sta per aprirsi (7 ottobre a San Benedetto, a seguire nelle sedi secondarie di Cossignano, Pedaso e Grottammare). L’Università di tutte le età e del tempo libero anche quest’anno vuole presentare il programma alla città, aprendosi, non limitandosi ad invitare le persone nella propria sede in viale De Gasperi, ma all’Utes Expo, in piazza Giorgini, domani, dalle ore 17. L’evento vedrà la conduzione di Luca Sestili, e a concludere la serata ci sarà il concerto del Triosphere ’Oltre il Cielo di Buenos Aires’, un omaggio alla musica di Astor Piazzolla, in programma alle ore 21 al Circolo Nautico Sambenedettese con ingresso gratuito. "L’Utes si appresta a vivere il 35esimo anno accademico sempre con maggiore entusiasmo, con tante novità, con il desiderio che la gente non trascorra il suo tempo in panchina o in poltrona, ma che viva nelle attività intellettive, motorie e altro, che proponiamo a costi veramente contenuti" – dice la presidente della realtà associativa, Diana Lanciotti Zoboletti –. E’ grande l’offerta formativa, spazia dai laboratori creativi a quelli tecnologici dell’informazione e della comunicazione a quelli di arte, dalla musica al tempo libero, e ancora, cucina italiana nel mondo, sempre in collaborazione con l’Istituto Alberghiero Buscemi, lingue straniere e cultura generale, scrittura creativa, teatro, progetto salute e benessere, danza e fitness, con numerose novità", aggiunge il vice presidente Giancarlo Brandimarti. "Si rinnova per il secondo anno la nostra scelta di uscire dalla sede, di rivolgerci al pubblico all’aperto, quale la rotonda Giorgini, dove abbiamo incrementato lo spazio. Invitiamo tutti a partecipare, dalle 17 alle 20.30, alla presentazione dei docenti; si potrà anche provare la parte fitness, in appositi box. Inoltre, sono in programma tre tornei di carte, e sarà attivo un punto informativo per accogliere iscrizioni, dalle 18", spiega la segretaria generale, Rossella Moscardelli.

Per Manuela Germani, che recentemente ha sposato lo spirito dell Utes "l’offerta è stata raccolta in macro settori di riferimento. Quest’anno abbiamo inserito l’intelligenza artificiale in vari corsi, per esplorarla ed utilizzarla, ci sono, poi, gli eventi e i viaggi, che definiamo d’autore, cioè da ricordare".

Stefania Mezzina