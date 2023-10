L’evento formativo dell’Ast

Si è svolto, al palazzo dei Capitani, un evento formativo rivolto al personale sanitario degli istituti penitenziari marchigiani. Il corso, voluto dalla Regione e organizzato da Giovanni Trobbiani e Franco Dolcini, è stato accreditato e finanziato dall’Ast di Ascoli. L’incontro ha fornito interessanti spunti giuridici e scientifici in materia di esecuzione penale, con particolare riferimento agli aspetti medico legali e alla compatibilità con il regime detentivo. "L’Ast di Ascoli – dice Giovanna Picciotti - assicura ai detenuti e agli internati l’erogazione di prestazioni di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione al pari dei cittadini in stato di libertà. Nella casa circondariale di Ascoli sono presenti circa 100 detenuti, una parte dei quali all’interno di una articolazione temporanea di salute mentale di riferimento per tutta la regione gestita da un gruppo multiprofessionale del Dipartimento di salute mentale dell’Ast".