L’ex Aglietti prova a risollevare il Lecco: oggi c’è il Sudtirol

Ultima chiamata per il Lecco dell’ex Aglietti. I blucelesti, attuale fanalino di coda della cadetteria, proveranno a cambiare marcia nel match programmato oggi in casa del Südtirol (ore 14). In caso di mancato successo arriverebbe la prima virtuale condanna della spietata lotta per non retrocedere. "Giocare subito dopo la batosta nel derby contro il Como è buono – commenta l’allenatore –. Dobbiamo pensare ad affrontare bene la sfida di Bolzano, ripetendo la prestazione fatta a Terni e portando a casa i tre punti. Le gare sono sempre meno e serve un colpo per cercare di accorciare la classifica. Le chiacchiere ora stanno a zero, quello che è fondamentale per il nostro prosieguo è vincere perché i punti a disposizione per non arrivare nelle ultime tre ci sono. Questo è il nostro obiettivo reale e non impossibile. Affronteremo una squadra che prende pochi gol, difende bene e specula sul golletto – la conclusione dell’allenatore del Lecco –. Spesso vince 1-0 riuscendo a essere pratica e cinica".