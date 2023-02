L’ex casa parcheggio Saffi fuori dal piano delle alienazioni

Sarà adibita al progetto di ‘housing first’, l’ex casa parcheggio di via Saffi: il comune di San Benedetto, nel redigere il nuovo piano dei beni alienabili, ha stralciato l’edificio del Paese Alto perché, come spiegato dall’assessore al bilancio Domenico Pellei, quasi sicuramente sarà riqualificato e destinato ad individui e famiglie che vivono l’emergenza abitativa in riviera. In particolare, l’idea di Viale De Gasperi sarebbe di ricavare alloggi, appunto, per l’housing first, ovvero la misura di contrasto alla povertà che prevede l’inserimento di persone senza fissa dimora o con problemi di salute psico-fisica. Per questa linea di intervento e per il progetto ‘Dopo di noi’, il comune ha a disposizione circa 2 milioni, ai quali dovrà aggiungere somme di tasca propria per cogliere due piccioni con una fava: da una parte rimettere in sesto un immobile in disuso e, dall’altra, assegnare alloggi a chi li cerca ma non trova soluzioni adatte sotto il profilo economico. E l’emergenza casa, a San Benedetto, si fa sentire più che mai. Sono oltre 200 i nuclei familiari che risultano nella lista dei beneficiari di casa popolare, e se si includono anche le famiglie che ne hanno fatto richiesta senza ottenere esito positivo, il numero aumenta ancora: l’amministrazione, in tal senso, tenterà di risolvere la situazione portando a termine la realizzazione di palazzine popolari a Ponterotto e all’Agraria. Notevole anche il problema del caro affitti: come spiegato alcuni giorni fa dall’assessore al sociale Andrea Sanguigni, infatti, in tre anni la richiesta di contributi in comune è aumentata del 75%. In particolare, nel 2020 il comune ha ricevuto 387 domande, erogando 418mila euro di fondi arrivati dalla regione e 50mila dalle proprie casse.

L’anno successivo si sono invece registrate 587 domande per 451mila euro provenienti da Palazzo Raffaello e 100mila dal civico 124 di Viale De Gasperi. Per finire, nel 2022 sono arrivate ben 675 domande e quindi sono stati assegnati 622mila euro dall’ente regionale e ancora 100mila da quello rivierasco. Ma gli interventi di riqualificazione immobiliare non finiscono qui. Nello stesso piano dei beni alienabili, infatti, è rimasta la struttura di via Leopardi che un tempo ospitava l’ex liceo e la sezione ‘odontotecnici’ dell’ex Ipsia: questa, ha spiegato sempre l’assessore Pellei, verrà ceduta alla Fondazione Carisap in regime di permuta: La Fondazione, quindi, vi dovrebbe realizzare una sede per le associazioni del territorio, investendo 1,9 milioni nell’intervento complessivo.

Giuseppe Di Marco