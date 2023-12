L’ex direttore. Milani in pensione

Festa doppia, ieri, per Cesare Milani, dipendente dell’Azienda sanitaria territoriale di Ascoli in qualità di dirigente amministrativo con una parentesi professionale, dal settembre 2018 al dicembre 2021, da direttore dell’Area vasta 5. Oltre al suo 67esimo compleanno, l’ex numero uno della sanità del Piceno ieri ha anche festeggiato, circondato dai colleghi (presente anche il dg dell’Ast Nicoletta Natalini), il suo ultimo giorno di lavoro: da oggi è infatti in pensione. Milani, che il 6 novembre scorso ha presentato domanda per cessare dal servizio avendo raggiunto i requisiti necessari al collocamento a riposo, è sicuramente, tra tutti i direttori (e sono davvero tanti) che hanno guidato gli ospedali della provincia di Ascoli, colui che verrà maggiormente ricordato dai cittadini perché proprio quando c’era lui al timone è scoppiata la pandemia. Due anni molto intensi e difficili, che spesso e volentieri – come è stato lui stesso a raccontare – gli hanno tolto il sonno, tante erano le criticità da risolvere quotidianamente. Tutte le mattine, per due anni, si è incontrato con i suoi collaboratori che facevano parte dell’Unità di crisi per pianificare le azioni da intraprendere e per garantire ai malati di Covid-19 la migliore assistenza possibile. A lui è spettato, su indicazioni regionali, convertire in struttura Covid l’ospedale di San Benedetto e aprire all’ospedale di Ascoli il reparto di pneumologia Covid, per poi riconvertire entrambi in ‘puliti’. Durante la sua direzione è partita la campagna vaccinale anti Covid-19. Cesare Milani si è dimesso da direttore dell’Area vasta 5 il 13 dicembre 2021 dopo tre anni e tre mesi di incarico.

Lorenza Cappelli