L’ex pugile Stecca alla Rinascita

‘Implicazioni mediche nello sport del pugilato e in altri sport da contatto’. Questo il tema del convegno di medicina sportiva e neurologica organizzato per sabato 23 settembre alle 10 nella sala conferenze della libreria Rinascita di piazza Roma dall’associazione ‘La casa di psiche’. Nell’occasione sarà presente l’ospite d’onore Maurizio Stecca, ex pugile romagnolo campione olimpico a Los Angeles 1984, nonché vincitore della coppa del mondo 1983, detentore del titolo mondiale Wto (nel 1989 e tra il 1991 e il 1992), di quello europeo Ebu (dal 1992 al 1993) e del titolo italiano 1995. Dopo i saluti iniziali del sindaco Marco Fioravanti e dell’assessore allo sport Nico Stallone, si susseguiranno i relatori: professor Massimo Piccirilli (neurologo e psichiatra all’università di Perugia), dottor Lamberto Boranga (medico sportivo cardiologo), professor Franco Ferretti (maestro dello sport e docente di ginnastica correttiva). A moderare sarà il dottor Ezio Latini.