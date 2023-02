L’ex tecnico Carlo Grilli: "Battiamoci per il cibo sano"

Cosa mangeranno domani i nostri figli e i nostri nipoti? Che fine farà la nostra eccellenza agroalimentare? Essendo uno che di insetti si è sempre occupato, ma per salvaguardare le produzioni agricole, ne abbiamo parlato con Carlo Grilli, tecnico Fitosanitario ex Cia e ed ex Assam, ora consulente per passione.

Cosa pensa di tutti questi cambiamenti che stanno avvenendo in agricoltura e non solo? "Ho seguito sempre le prese di posizione della uE tese a ridurre l’uso di pesticidi e sono d’accordo. La mia professione di fitopatologo quindi è stata tesa all’eliminazione quando più possibile dei Fitofarmaci di sintesi (chimici) per dirigermi verso una difesa eco compatibile e biologica. Negli ultimi anni ho notato, però, un accanimento della Ue anche verso il settore del Biologico, tendente a ridurre fino all’impossibile l’uso dei prodotti consentiti dal disciplinare e ho rappresentato in diverse occasioni che questi signori ci vogliono far smettere di produrre anche biologico".

Un chilo di farina di grillo costa 70-100 euro contro i 70 centesimi della farina normale. Il suo pensiero?

"Si, sentiamo che gli allevamenti li smantellano perché producono troppa CO2 e la carne la faranno con le cellule staminali e la stampante 3D. Sul vino ci deve scrivere che nuoce gravemente alla salute come sulle sigarette".

Che significa tutto questo secondo lei?

"Che avremo un ecosistema completamente cambiato dove la terra verrà lasciata a se stessa senza coltivazioni, ma con impianti fotovoltaici e pale eoliche. Gli allevamenti non esisteranno più, gli attuali animali da carne rimarranno soltanto da compagnia. Il vino non lo berrà più nessuno e ci sarà soltanto birra, coca cola e bibite varie. Così avremo fatto una grande transizione ecologica con grande gioia degli ambientalisti, ecologisti, animalisti e multinazionali che costringeranno tutti ad essere dipendenti, per alimentarsi, da pochi personaggi che saranno in grado di produrre questi cibi sintetici che hanno bisogno di grandi investimenti e consumo di risorse bene di tutti, soprattutto acqua".

Quindi?

"Hanno pensato a tutto ma non hanno pensato che per vivere si deve mangiare e si deve anche produrre sostanza organica, altrimenti non c’è il riciclo della sostanza e una nuova vita (prodotti alimentari). Quindi ci si prospetta un ambiente lunare e a questo punto, volendo ironizzare, perché investire tante risorse per conquistare la luna e Marte. Siamo già arrivati!".

Che resta da fare dunque secondo il suo parere?

"Secondo me è arrivata l’ora di svegliarsi, è ora che le nostre organizzazioni agricole facciano sentire forte la loro voce. contro un territorio che ha come risorse idrocarburi e altri materiali inquinanti, è ora che ci presentiamo alla UE e far valere le nostre ragioni: cibo sano, ambiente e territorio, che sono fortemente legati al turismo italiano. Chi non se la sente di rappresentarci torni a casa".

Marcello Iezzi