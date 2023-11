Lezione agli studenti di Roberta Cesaroni

Incontro formativo al teatro Serpente Aureo per gli studenti della scuola Falcone-Borsellino di Offida. I terribili e frequenti fatti di cronaca e la Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le Donne, offrono spunti di riflessione che nella mattinata del 24 novembre sono stati analizzati in compagnia della psicologa Roberta Cesaroni. La dottoressa, specializzata in organizzazione e gestione delle politiche e dei servizi sociali, ha sottolineato l’importanza del rispetto reciproco all’interno delle dinamiche comportamentali. "La partecipazione degli alunni durante l’incontro è stata attenta e attiva – commenta l’assessore Isabella Bosano – La dottoressa Cesaroni li ha invitati a farsi portatori di messaggi positivi, rispettando e aiutandosi gli uni con gli altri, per costruire insieme un futuro migliore".