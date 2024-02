Lezione di Gobetti, polemica infinita: "Verna non ha voluto firmare"

Una telenovela infinita. Non può essere definita diversamente la questione che, ormai da giorni, ha sollevato un autentico polverone in città e che è relativa all’incontro che lo storico Eric Gobetti ha tenuto venerdì mattina alla cartiera papale con un centinaio di studenti del territorio. L’iniziativa è stata organizzato dall’Isml (Istituto provinciale di storia per il Movimento di Liberazione) e al centro del dibattito c’erano le Foibe. Da parte degli esponenti del centrodestra, Gobetti è stato definito revisionista, mentre a difenderlo ci hanno pensato i rappresentanti del centrosinistra. Nel mirino è finito anche il preside del liceo classico, Arturo Verna, che non ha autorizzato ufficialmente i propri studenti a partecipare, anche se alcuni vi hanno preso parte ugualmente e nei loro confronti non è stata conteggiata alcuna assenza. A difendere il dirigente scolastico, nelle ultime ore, è intervenuta anche l’assessore Donatella Ferretti, ma le sue parole non sono piaciute al comitato civico ‘Ascolto e Partecipazione’. "Se la decisione di Verna non è stata politica, perché lo difende una esponente di spicco della destra ascolana? – scrive il comitato –. Vogliamo dire all’assessore che i tecnicismi non reggono proprio e lo dimostra ciò che lei stessa dice, ovvero che l’assenza dei ragazzi non sarà conteggiata perché valutata come partecipazione ad un’attività culturale. E così è, infatti. Allora ci chiediamo perché non potesse essere considerata così fin dall’inizio, se il problema era la convenzione? Dal momento che i consigli di classe avevano deliberato l’attività mesi prima, il dirigente avrebbe avuto ampiamente il tempo di firmarla. Il punto è che Verna non ha voluto firmare perché non voleva lasciar partecipare all’iniziativa quegli studenti che la mattina dell’incontro chiedevano di uscire anticipatamente e sono stati necessari gli interventi dei genitori. Comunque, in tutta questa storia ciò che conta è la sentita partecipazione degli studenti all’incontro, vera pagina di democrazia".

Matteo Porfiri