Lezione di italiano per stranieri: "Un’iniziativa per la democrazia"

È iniziata con un buon numero di partecipanti la seconda edizione del corso di Italiano per stranieri organizzato dal Gruppo territoriale Refugees Welcome Italia, con il patrocinio del comune di Grottammare. La prima lezione si è tenuta martedì, ma le iscrizioni sono sempre aperte. Il corso proseguirà fino al 29 aprile, con appuntamenti settimanali nella Sala consiliare sempre il giorno di martedì dalle 18 alle 20. La partecipazione è gratuita. "Un’iniziativa di grande importanza democratica e civile – sostiene la consigliera delegata all’Intercultura, Martina Sciarroni –. Dare la possibilità a una persona di comprendere attraverso la condivisione della stessa lingua significa garantirgli l’opportunità di una crescita umana ed economica. Ringrazio i volontari e le volontarie di Refugees Welcome Italia e invito chi volesse prendere parte al Circolo interculturale a farsi avanti, stranieri e non: sarà un’opportunità che arricchirà tutti". Info al 339.4037385. Per la città di Grottammare il corso di Italiano va anche considerato un servizio di grande rilevanza, poiché trattasi di una città multietnica. A Grottammare, (dato al 31 dicembre), risiedono 995 cittadini stranieri di cui 463 maschi e 532 femmine. Ci sono 554 famiglie in cui abita almeno un cittadino straniero e 366 sono i nuclei con il capofamiglia straniero. Le nazioni rappresentate sono 71. La comunità più numerosa è quella albanese con 120 maschi e 108 femmine, al secondo posto quella romena con 22 maschi e 105 donne, al terzo posto, ex equo, la comunità tunisina e quella della Federazione Russa con 50 persone, seguita dalla comunità cinese con 47, quella ucraina con 42, quella nigeriana e del Bangladesh con 38 e quella indiana con 26. Con una sola presenza ci sono Uzbekistan, Kirghizstan, Cile, Madagascar, Etiopia, Taiwan, Thailandia, Sri Lanka, Togo, Somalia, Algeria.

Marcello Iezzi