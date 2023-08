Lezione prova con Vicolo Checov

L’improvvisazione teatrale protagonista a Montegiorgio questa settimana. A portare quest’arte teatrale nel cuore del centro storico sarà l’associazione Vicolo Checov , scuola nazionale di improvvisazione e teatro che si aprirà a tutti coloro che vorranno scoprire questo fantastico mondo. Un appuntamento che ripete da otto anni e che sabato 26 agosto vedrà una lezione di prova gratuita presso il Chiostro Sant’Agostino, una sorta di platea teatrale a cielo aperto: dalle 17 alle 18 per i ragazzi dagli 11 ai 16 anni, l’ora successiva invece corso aperto per i ragazzi dai 16 anni in su. Un connubio dunque che si rinsalda con Montegiorgio e che conferma l’attenzione da sempre rivolta alla cultura e al teatro.

Per tutti coloro che invece non hanno mai asisstito ad uno spettacolo di improvvisazione teatrale o che semplicemente hanno il piacere di seguirne uno, c’è questa possibilità domani sera. L’appuntamento è per le 21 sempre con Vicolo Cechov e sempre al Chiostro Sant’Agostino dove ci saranno diversi protagonisti. Ecco dunque che ad esibirsi saranno Fabio Astolfi, Candy Castellucci, Laura Marziali e Roberto Rotondo: il prezzo del biglietto intero è di 8 euro, 5 invece per il tagliando ridotto.