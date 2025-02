Lezione sul dialetto con Papetti

Il nuovo incontro dei Lunedì del Circolo previsto per domani alle 17,30 e dedicato alla terza breve lezione sul dialetto, a cura di Marilena Papetti ha un titolo molto suggestivo, ’Eravamo originali e non lo sapevamo’. È la stessa relatrice a dare una sintesi del tema dell’incontro: "I sambenedettesi: massa rurale e marinara, come li definiva Liburdi, analfabeti ma ricchi di curiosità e coraggioso ingegno, aggiungo io, dove la consapevolezza di una povertà materiale e culturale, non avviliva lo spirito". A partire da questi presupposti sociologici Marilena Papetti partirà da molti spunti vernacolari per illustrare i rapporti tra mondo marinaro e vita quotidiana, tra dialetto e società nella San Benedetto di ieri e di oggi. La rassegna, nata per vivere e frequentare la sede del Cds è stata spostata nella vicinissima Sala del Museo del Mare, per l’insufficienza dei posti a sedere, visto il grande successo degli incontri.