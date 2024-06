Lezioni di autodifesa contro la violenza di genere

Si sono concluse con la consegna degli attestati, le iniziative della questura di Ascoli contro il bullismo e la violenza di genere volute dal questore Giuseppe Simonelli. Sono stati tre i progetti organizzati: il primo ha riguardato la classe quinta ad indirizzo sportivo del liceo scientifico Rosetti di San Benedetto, coordinata dal prof Giuseppe Marino, il secondo lo scientifico Orsini-Licini di Ascoli, coordinata dal prof Domenico Chiovini.

I corsi, nati dalla collaborazione tra la questura di Ascoli ed i licei interessati, sono stati sviluppati con lo scopo di avviare, attraverso la pratica dell’autodifesa, un processo di assunzione di conoscenze e responsabilità volto a trasmettere agli studenti i valori della cultura del rispetto, della dignità sociale e della legalità. Le lezioni pratiche, impartite secondo i principi del metodo globale di autodifesa Fijlkam, sono state tenute dal docente nazionale Giuseppe Marcheggiani con l’istruttore di tecniche operative della polizia, Massimo Di Vittori.

La pratica dell’autodifesa è stata preceduta ed integrata dalle lezioni del vice questore Guido Riconi in tema di diritto penale e dalle lezioni degli psicologi della questura di Ancona: commissario capo tecnico psicologo della polizia Michele Angelini e dal vice ispettore tecnico psicologo Maria Assunta Rutigliano. Il terzo progetto, denominato Donna Difesa è stato sviluppato in collaborazione con l’Asd Budo Piceno per dare maggiore sicurezza ed informazione alle donne, per difendersi dalla violenza di genere.

Anche in questo caso, la parte pratica è stata sviluppata dal maestro Marcheggiani, mentre la parte procedurale e psicologica è stata trattata da parte degli esperti di psicologia e diritto penale della Polizia: Michele Angelini, e Maria Assunta Rutigliano con il dirigente dell’ufficio volanti commissario Giovanni Fiorin.

Ne abbiamo parlato col prof Giuseppe Marino, docente di scienze motorie e discipline sportive al Rosetti di San Benedetto: "Da diversi anni collaboriamo con la polizia di Ascoli con il progetto di legalità – afferma il docente – Con i ragazzi del V Sportivo abbiamo fatto incontri teorici e pratici di autodifesa. Gli esperti della polizia hanno parlato con i ragazzi e le ragazze, divisi in gruppi. Hanno simulato scene di aggressione sulle donne e valutato gli aspetti psicologici dei ragazzi. I ragazzi hanno reagito molto bene. Durante gli incontri è stato evidenziato che oltre all’autodifesa, è importante percepire il pericolo ed evitare lo scontro".

Marcello Iezzi