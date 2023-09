Lezioni di scacchi al centro Ischia I

Ogni martedì dalle 18 alle 20,30, nei locali del Centro sociale Ischia I, riparte, dopo la pausa estiva, l’iniziativa ’Lezioni e partite libere di scacchi’. Si tratta di un’attività promossa dall’Unione Sportiva Acli Marche Aps che rientra nel progetto ’Metti in moto la mente’ e che è organizzata in collaborazione con il comune di Grottammare e con il Centro sociale Ischia I. Si tratta di incontri intergenerazionale poiché al primo appuntamento hanno partecipato persone di ogni età. Negli scacchi, infatti, possono essere coinvolte persone di varie generazioni e con livello differenti di conoscenza del gioco. Durante l’iniziativa sarà possibile apprendere le nozioni di base di una attività, gli scacchi, in continuo sviluppo e che in questi ultimi anni ha fatto registrare un notevole incremento di praticanti in tutto il mondo. La partecipazione è gratuita, occorre però iscriversi. Info 3442229927.