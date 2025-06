Lezioni di tennis gratuite

Lo sport del tennis, grazie a Sinner e Paolini, ma anche ad altri campioni italiani che si stanno mettendo sempre più in evidenza a livello internazionale, sta vivendo un periodo di grande euforia, calamitando migliaia di ragazzi che stanno frequentando corsi nei circoli di tutta la Penisola.

A Monteprandone, il Comune ricorda che anche quest’anno ci sarà il corso gratuito per avviamento allo sport del tennis riservato a giovanissimi d’età compresa fra i 6 e i 13 anni, scolari delle Primarie e Secondarie di primo grado, a cura dell’Unione Sportiva Acli e ASD tennis Acli.

I corsi si terranno nei campi del parco ’Il Boschetto’, in via leopardi dal 10 giugno al 21 agosto, ogni martedì e giovedì dalle 15,30 alle 17,30. Una bella opportunità per avvicinarsi allo sport, stare all’aria aperta e condividere momenti di crescita e divertimento.

Gli interessati possono chiedere informazioni al 328.8944080.