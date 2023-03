Lezioni di Wing Chun pensate per le donne

In vista della ricorrenza dell’8 marzo il maestro di arti marziali Romeo Zampetti, attivo da anni sul fronte della lotta agli abusi verso le persone più deboli, è lieto di presentare il suo ultimo progetto dedicato alle donne, ‘Help women 360’.

Si tratta di uno "studio complesso di più materie rivolto al problema sociale delle violenze di genere che affliggono la nostra esistenza quotidiana". E’ lo stesso Zampetti a spiegare come il progetto sia rivolto a creare "i presupposti oggettivi per salvare una vita umana da una aggressione indiscriminata, utilizzando il metodo Wing Chun, l’arte marziale cinese inventata da una ragazza che sposa da un lato la biomeccanica delle donne e dall’altro le pratiche legate alla medicina orientale, come il QiGong e il Tai Chi, atte a preservare la postura, la concentrazione e la salute psicofisica".

Insomma, un modo per imparare a difendersi da sole e conquistare sempre più fiducia in se stesse, anche in situazioni di apparente difficoltà come trovarsi in una strada buia o accorgersi di essere seguite.

Oltre all’ideatore del corso faranno parte dello staff, tra istruttori e professionisti (inclusi tre medici e uno psicologo), circa 30 esperti. Zampetti dà appuntamento a tutti gli interessati a partire da sabato 18 marzo,

dalle 15.30 alle 17, nella palestra di atletica pesante (via De Dominicis, poco prima del campo scuola).