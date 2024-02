Prenderanno il via lunedì 19 febbraio le lezioni gratuite di danza classica, moderna e contemporanea previste dal progetto ’Laboratori di danza’. Si tratta di una iniziativa che rientra nel progetto ’Svidept – Sviluppo dei propri talenti’ realizzato da Delta–Odv grazie al sostegno dell’Ambito sociale territoriale XXII. I ’Laboratori di danza’ si svolgeranno, fino al 29 aprile ogni lunedì dalle 17 alle 18,30 e ogni giovedì dalle 16 alle 17,30 presso la scuola ’La via della danza’ in via dei mulitati e invalidi del lavoro 108 a Villa Sant’Antonio di Ascoli. L’iniziativa, rivolta ai giovani di età compresa tra i 14 e i 35 anni, sarà curata dai docenti maestri Domenico Primotici (classico, moderno e contemporaneo), Ermanno Croce (Membro del Consiglio internazionale della danza C.I.D. – Unesco e Alexandra Maurizi (classica e musical).

Per informazioni e per le iscrizioni (massimo 15 partecipanti) si può contattare il numero 3468372175.