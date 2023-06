Lezioni gratuite di yoga in piazza Capponi Dal 13 a fine agosto i martedì della salute

Da martedì 13 giugno riprenderanno, per il quinto anno consecutivo, le attività del progetto "Laboratori territoriali di prevenzione della salute". Si tratta di lezioni gratuite di yoga, tenute dall’insegnante Eugenia Brega, che si svolgeranno ogni martedì fino al 29 agosto (tranne il giorno di Ferragosto) presso Piazza Capponi, vicino ai campi da tennis della zona alta di Grottammare, in via Promessi Sposi. Si tratta di un utile e gratuito strumento per combattere proprio la sedentarietà ed aumentare i propri livelli di attività fisica. L’iniziativa è realizzata dalla Cooperativa DLM, col contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Ascoli Piceno, col patrocinio e il contributo del comune di Grottammare e della Commissione per le pari opportunità tra uomo e donna della Regione Marche, in collaborazione con Qualis Lab. La partecipazione è gratuita, occorre però iscriversi al 3442229927 (anche tramite messaggio).