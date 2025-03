L’horror girato nel Piceno

Questa sera alle 21,15 all’ospitale paese alto di Grottammare, nell’ambito della rassegna di Blow Up, sarà proiettato il film di Lamberto Bava ‘Morirai a mezzanotte’, con diverse ambientazioni nella città di Ascoli e San Benedetto. Girato nel 1986 racconta la storia di un killer che miete vittime di sesso femminile: tre studentesse universitarie di criminologia (Lara Wendel, Eliana Hoppe e Lea Martino) sono convinte si tratti di Franco Tribbo (Peter Pitsch), maniaco omicida dato per ucciso anni prima, il cui corpo non è mai stato ritrovato. Realizzato per la televisione e successivamente uscito in sala, ‘Morirai a mezzanotte’ è un classico thriller basato sulla figura dell’assassino seriale che perseguita le donne che stanno indagando su di lui, ispirato ai thriller all’italiana modellati sugli esordi di Dario Argento.

L’hotel dove vengono assalite le ragazze (location principale) è ad esempio l’Hotel Progresso sul lungomare Trieste. Una serata speciale che valorizzerà il genere horror e le ambientazioni anni ‘80 del film tra Ascoli Piceno e San Benedetto. Ingresso gratuito con tessera-abbonamento F.I.C. 2024-2025 (euro 10) sottoscrivibile nella sala proiezioni prima dell’inizio del film e valida per tutto l’anno.