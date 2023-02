’Li Carrajate’ si sposta in una nuova zona: "Inauguriamo la postazione in Largo Crivelli"

Mentre molti gruppi facevano nottata per accaparrarsi la presunta miglior postazione fissa, per l’esibizione della mascherata di Carnevale, ‘Lì Carrajate’, il gruppo ultratrentennale capitanato da Amedeo Lanciotti, hanno trascorso diverse nottate fin dai primi di settembre per organizzare con il giusto spirito la propria mascherata, con la convinzione di far divertire la gente al di là del posto occupato. Infatti, ‘Li Carrajate’ esploreranno una nuova zona del centro storico, di fatto ampliando il Carnevale ascolano anche in location che in passato non venivano affatto coinvolte. "Avendo trovato tutte le postazioni fisse storiche occupate, per l’ennesima volta saremo pionieri nel proporre nuove zone dove manifestare il Carnevale – spiega il portavoce del gruppo –. Invitiamo tutti quanti, dunque, a venirci a trovare domenica e martedì 21 in Largo Crivelli, davanti alla Banca d’Italia, per passare degli splendidi pomeriggi insieme".