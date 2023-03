’Li matti de Montecò’ Lezioni di saltarello e danze popolari

Dopo l’interruzione dovuta alla pandemia, l’associazione Li Matti De Montecò torna a proporre corsi nel fermano. In passato erano stati fatti a Porto Sant’Elpidio e Monte Urano, da ieri invece, e per tutti i giovedì, c’è la novità Montegranaro. In collaborazione con la locale Pro Loco, ieri sera infatti hanno preso il via le lezioni di saltarello ed altre danze popolari e tradizionali come la quadriglia, la raspa, il pirulì o la castellana. Il gruppo folk di Montecosaro, conosciutissimo per l’opera di conservazione e valorizzazione delle nostre tradizioni, li allestirà alla Casa delle Associazioni.

Appuntamento ogni giovedì alle 21.15, per ben tre mesi, l’istruttrice Monia Scocco e altri componenti de Li Matti insegneranno le tecniche a tutti gli interessati e curiosi, le lezioni saranno rivolte sia a giovani che adulti o anziani, in coppia o singolarmente. Inoltre l’iscrizione e la partecipazione ai corsi saranno gratuite. Una nuova possibilità dunque per divertirsi, apprendere abitudini ed usi del passato, nonchè socializzare in un contesto leggero, senza pensieri.

Andrea Scoppa