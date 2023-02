Liberati: dobbiamo fare emergere i talenti nascosti in ogni studente

Con il Progetto Giovane Futuro la Provincia di Fermo, in collaborazione con l’UPI, ha voluto affontare il problema del disagio giovanile con un’attenzione più marcata all’orientamento personale e professionale dei giovani mirando a prevenire e contrastare il fenomeno della dispersione scolastica. Chiamate a raccolta la Politecnica delle Marche, scuole superiori, associazioni di categoria, famiglie e comuni. Una battaglia intrapresa con decisione dal consigliere provinciale Pisana Liberati con delega alle scuole. L’abbiamo sentita. Lei ha mostrato grande attenzione al problema giovanile. Da dove parte questo suo interesse? "La mia formazione culturale origina da una base pedagogica e da un marcato interesse riguardo gli ambiti degli apprendimenti. In sostanza credo che il miglioramento della società futura non possa prescindere dall’accudimento e dalla valorizzazione delle generazioni nascenti. Mi piace, quindi, mettermi al servizio di questi obiettivi con tutta la competenza e l’impegno che posso". Secondo lei, le difficoltà degli adolescenti non vanno ricercate anche nel comportamento degli adulti? "Credo che ci siano varie concause. Certamente abbiamo assistito alla modifica degli schemi familiari, nei quali anche i nonni spesso lavorano, alla mancanza di sana convivialità sociale, ad un progressivo declino dei valori e, purtroppo, ad un annichilimento dei giovani che ne ha determinato una mancanza di visione del futuro. Fenomeni sociali con una progressione molto più rapida rispetto al passato". Quanto può fare la scuola quando proprio essa vive un momento di difficoltà? "La scuola deve prendersi carico dei ragazzi e deve sopperire anche alle mancanze della società se occorre, senza se e senza ma. Purtroppo una visione politica del passato miope e di breve periodo ha pensato che si potesse tagliare sull’istruzione. Invece a scuola non si impartiscono solo nozioni ma si formano persone. Spero vivamente in un cambio di passo importante e in maggiori risorse da investire". Che tipo di rapporto ha instaurato con i docenti? "Intanto ho voluto incontrarli nelle varie tappe dell’Osservatorio visitando quasi tutte le scuole della provincia. Sono un esercito di sentinelle a tutela della crescita emozionale e cognitiva dei nostri bambini con un ruolo insostituibile e, a volte, poco riconosciuto. Un dialogo e un confronto con loro sono obbligatori per conseguire un risultato comune: l’emersione dei talenti insiti in ciascuno studente".

Adolfo Leoni