Liberazione, il programma per domani

La Provincia di Ascoli, insieme al Comune di Ascoli e l’Anpi provinciale, hanno definito le iniziative per celebrare l’80esimo anniversario della Liberazione che, come consuetudine, prevedono l’omaggio a quanti sacrificarono la vita per la libertà e la democrazia. L’intento è fare memoria di quegli avvenimenti e gesta che hanno consentito alla Provincia e alla città capoluogo di essere fregiate della medaglia d’oro al valor militare per attività partigiana.

Domani si inizia alle 9 con la deposizione della corona dinanzi al Palazzo del Governo, in piazza Simonetti. Successivamente le autorità civili e militari si sposteranno a piazza Roma dove, alle 9.15, sarà deposta una corona sul monumento ai caduti. In seguito, alle ore 10.15 a Colle San Marco si terrà la deposizione della corona sul cippo e, quindi, sul sacrario ai caduti per la Resistenza, saranno resi gli onori ai caduti.

Prenderanno la parola Lucia Albano sottosegretario di stato al ministero dell’economia e finanze, il presidente della Provincia Sergio Loggi, il sindaco di Ascoli Piceno Marco Fioravanti e la vice presidente vicario del comitato provinciale Anpi, Rita Forlini. Il programma terminerà alle ore 11 con la celebrazione della messa in memoria di tutti i caduti.