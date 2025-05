’Liberidi Liberida’, successo per Sabina Guzzanti

Grande successo per lo spettacolo di Sabina Guzzanti al ‘Delle Energie’ di Grottammare. L’artista romana ha incantato con il suo spettacolo ‘Liberidi Liberida’: dalla politica alla tecnologia, dalla satira allo stand up commedian; un viaggio nel mondo contemporaneo attraverso un ironico monologo teatrale, che ha fatto riflettere sul concetto prezioso della libertà. Grottammare è entrata, così, a far parte della fortunata tournée nazionale, che segna il ritorno nei teatri italiani di qualità e anche e sulla scena della Perla dell’Adriatico dopo il premio ‘Arancia d’Oro’, ricevuta nell’edizione del Cabaret Amoremio del 2009, sotto la direzione artistica del compianto Pepi Morgia. A fine serata è stata donata a Sabina Guzzanti un’opera pittorica realizzata da giovani artisti locali, curata da Patrizio Moscardelli, mentre l’apertura dello spettacolo è stata affidata alla voce di Paulina Pieprzka ed alla coreografia della scuola Danza Ananke. La serata ha aderito all’iniziativa sociale comunale ‘Posto Occupato’, volta a sensibilizzare l’attenzione pubblica sul fenomeno della violenza di genere. Adesso l’Artistic Picenum è attesa alla sua ultima fatica primaverile presso il Cine Teatro San Filippo Neri di San Benedetto, sabato prossimo 10 maggio alle ore 21.30. Protagonista la pluripremiata compagnia Gruppo Teatrale Pedaso, con lo spettacolo ‘Nessuna Serratura’, da un’idea di Emily Verdecchia e Simonetta Peci. Apriranno lo spettacolo tanti giovani attori del territorio che animeranno l’iniziativa con esibizioni ad hoc, per una serata che si preannuncia ricca di emozioni. Info line 3313455763. Marcello Iezzi