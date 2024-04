LibrArte a Folignano. Dai laboratori ai workshop, torna il festival culturale

Firmacopie, esibizioni dal vivo, spazi espositivi workshop e laboratori a tema ‘libri’: dal 15 al 20 aprile torna la nuova edizione del festival culturale LibrArte. L’iniziativa promossa dal Comune di Folignano in collaborazione con il Battente e la libreria Mondadori che vedrà tra le prime file proprio i giovanissimi: "Abbiamo aderito con entusiasmo a questo progetto – spiega la vicepreside dell’istituto comprensivo Folignano-Maltignano, Paola Saldari – e abbiamo lavorato insieme per il futuro di Folignano ma soprattutto per il futuro dei ragazzi. Il nostro scopo è accendere il fuoco della curiosità nei più piccoli". Il programma comprende diverse attività, tra cui mostre, incontri con autori, spettacoli, momenti di riflessione intorno ad alcuni temi di attualità e tantissimi laboratori creativi. Nello spazio espositivo saranno presenti mostre sulle tematiche affrontate al Festival e uno spazio per autori locali ed editoria indipendente. La manifestazione si svolge in location differenti ma l’attenzione sarà principalmente rivolta al palazzetto dello sport ‘PalaRozzi’. La direzione creativa, affidata a Aedeka, ha previsto una sei giorni per un pubblico vario: nelle mattinate l’attenzione sarà alle scuole, mentre il pomeriggio sono stati organizzati un totale di 40 laboratori, 2 convegni, 6 corsi di accreditamento per i docenti del territorio, 13 incontri con autori, 10 spettacoli tra musica e teatro.

