LibrArte festival. Da Capuozzo a Buffa, riparte la kermesse dedicata alla lettura

Folignano si prepara ad accogliere ‘LibrArte Festival’: la 31esima edizione della storica ‘Fiera del Libro’ quest’anno in programma dal 3 al 7 giugno. L’evento promosso dal Comune di Folignano in collaborazione con il Bim Tronto e Fondazione Carisap, e organizzato dalla Mad Events, è stato presentato al Caffè Meletti dal sindaco Matteo Terrani, dall’assessore alla cultura Laura Addis, dal presidente del Bim Tronto Luigi Contisciani, dalla dirigente scolastica Luigia Romagni, dal direttore artistico Carlo Bachetti Doria e dal presidente degli Editori Marchigiani, Mauro Garbuglia.

"La manifestazione negli anni ha saputo consolidarsi come punto di riferimento regionale per chi ama la lettura, l’arte e l’espressione creativa – ha dichiarato l’assessore Addis - ‘LibrArte’ è molto più di un semplice festival: è uno spazio aperto e inclusivo dove cultura, educazione e territorio si incontrano". Il direttore artistico Carlo Bachetti Doria ha poi illustrato il programma: "LibrArte 2025 offrirà oltre 30 eventi, distribuiti tra il PalaRozzi, dove si terranno tutti gli appuntamenti serali, la Ludoteca, le scuole del territorio, i parchi pubblici e gli spazi urbani di Folignano. Tra mostre d’arte, spettacoli, laboratori, incontri con autori di fama nazionale, fiera dell’editoria indipendente e trekking letterari, il programma punta a creare esperienze multisensoriali e intergenerazionali. Protagonisti saranno anche le scuole, le famiglie, i lettori e le associazioni locali, in un vero e proprio ecosistema culturale condiviso. Federico Buffa (4 giugno), Pierluigi Brustenghi (5 giugno), Tony Capuozzo (6 giugno), Alessandro Di Battista (7 giugno) saranno solo alcuni degli ospiti presenti. Tra gli appuntamenti di spicco, la mostra collettiva ’InEdito’, in collaborazione con Frida Art Academy, l’Osteria Letteraria, un luogo dove parole e vino si intrecciano, e i laboratori per tutte le età, dalla street art al restauro librario, alla narrazione illustrata. "Novità di rilievo di questa edizione – ha concluso Bachetti – è l’istituzione del Premio LibrArte, un’iniziativa dedicata a celebrare l’eccellenza nel campo dell’editoria artistica". Soddisfatto il sindaco Matteo Terrani: "Un evento che ha resistito 31 anni nonostante i vari cambi di sindaci e amministratori comunali e questo ne conferma la grande validità".

Valerio Rosa