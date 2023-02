Libri e foto, ecco il contest

Nati per leggere provinciale promuove un Contest fotografico. Tutte le persone interessate possono inviare una foto dei bambini che interpretano il loro libro preferito (un solo scatto per soggetto) alla mail [email protected] E’ necessario sapere il nome del bambino e il titolo dell’albo, per poi inviare la liberatoria per lo scatto. Le foto saranno caricate sulla pagina Facebook di ‘Nati per Leggere’ della Provincia di Ascoli Piceno e quella che otterrà più like riceverà un premio. "Votate e fate votare la vostra foto – dichiarano gli organizzatori – condividendola direttamente dalla nostra pagina sul vostro profilo, dato che saranno validi solo i like presenti nel post originario". Il contest terminerà il 13 febbraio e l’annuncio del vincitore verrà comunicato il 21 febbraio.