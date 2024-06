Libri per la stagione estiva. Al via ’Incontri con l’autore’

Al via la 43esima rassegna ’Incontri con l’Autore’ organizzata dall’associazione ’I Luoghi della Scrittura’: è stato svelato il programma culturale, dal presidente Mimmo Minuto e dal segretario Silvio Venieri e con loro il vicesindaco Tonino Capriotti e l’assessore alla cultura Lia Sebastiani. Cornice principale degli eventi sarà la Palazzina Azzurra, gli ulteriori il Circolo Nautico e gli chalet Da Luigi e Malibù: a San Benedetto arriveranno nomi di grande rilievo, come Pino Casamassima, Massimo Cacciari (13 luglio), Giobbe Covatta e Paola Catella (31 luglio) Claudio Pagliara (4 agosto), Lirio Abbate (2 agosto), Paolo Del Debbio (9 agosto), Romana Petri e Sandra Petrignani (21 agosto) Sergio Rizzo (3 settembre) tra i protagonisti dei vari eventi, che prenderanno il via sabato 15 giugno, alla Palazzina Azzurra alle 21.30, con Valerio De Gioia e Adriana Pannitteri, per presentare l’opera Il sangue delle donne. "Un momento speciale sarà dedicato a Giacomo Matteotti, nel centenario del suo assassinio – ha evidenziato Mimmo Minuto – con il Festival Il coraggio di essere liberi", in programma domenica 16 giugno con Pino Casamassima, e il suo Tempesta. La vita (e non la morte) di Giacomo Matteotti, Antonio Funiciello (Tempesta. Storia di Giacomo Matteotti) in programma il 22 giugno al Circolo Nautico, il 10 luglio (Mauro Canali e Il delitto Matteotti Palazzina Azzurra), il 6 agosto (Fabio Fiore con L’Affaire Matteotti. Storia di un delitto, alla Palazzina). "Evento molto importante, inoltre, sarà la serata dedicata al Premio Strega 2024, con i finalisti che saranno presenti alla Palazzina Azzurra - ha aggiunto Silvio Venieri, - stesso luogo anche per altri eventi speciali, dedicati ai premi e riconoscimenti: il 15 luglio alla casa editrice 2024, assegnato alla Guanda, rappresentata dal presidente Luigi Brioschi, che sarà presente con la scrittrice Simona Lo Iacono, il 16 luglio Premio Nazionale all’Editor 2024 al direttore generale della collana Stile Libero, casa editrice Einaudi, Paolo Repetti, (parteciperà con lo scrittore Matteo Bussola) e il 17 luglio il premio andrà alla Giovane promessa della letteratura nazionale 2024, Emanuele Firinu". La storicità dei grandi eventi e dei loro organizzatori, costante che va valorizzata, promossa e sostenuta è stata al centro dell’intervento del vice sindaco Capriotti e dell’assessore Sebastiani: per quest’ultima Minuto e la Luoghi della Scrittura sono anche talent scout della cultura. Tra gli autori in programma anche Anna Cherubini, sorella di Jovanotti (12 luglio) Maddalena Crepet , figlia di Paolo, (14 luglio). E ancora: Elena Bonelli, Nicola Gardini, Anna Crispino, Lucia Monina, Monica Rametta, Massimo Emanuelli, Giancarlo Cocco, Salvatore Coccoluto, Edmondo Bruti Liberati, Luigi Misa Urbano, Maria Vittoria Melchioni, Francois Morlupi. Stefania Mezzina