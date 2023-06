Libro di Fernando Ciarrocchi, "Rassegna stampa Monteprandone" presentato ieri

Presentato ieri il libro di Fernando Ciarrocchi, responsabile dell’ufficio cultura del comune di Monteprandone, dal titolo: "Rassegna stampa Monteprandone. Cultura, politica, storia e tradizioni" (Capponi Editore). Presenti, unitamente all’autore, il sindaco Sergio Loggi, la vice Daniela Morelli, la rappresentante della Pro Loco, Martina Medori, Marcello Fratini in rappresentanza della Farmacia S. Giacomo, tra i finanziatori dell’opera insieme alla Fondazione Carisap, con il patrocinio del Comune. Si tratta di una raccolta anastatica degli articoli pubblicati dal Gabrielli, in veste di giornalista, negli ultimi 25 anni. "Uno strumento in più alla ricerca atorica di Monteprandone e comuni limitrofi – racconta Gabrielli – Questo lavoro è nato dall’esigenza di lasciare qualcosa in più al paese, un contributo da tramandare sul vissuto e su quanto realizzato nel territorio". Un libro che racconta l’evoluzione del territorio di Monteprandone e Centobuchi, come ha evidenziato il sindaco Loggi, un punto di riferimento per raccontare la storia attraverso eventi importanti, come ad esempio il ritorno di San Giacomo della Marca a Monteprandone.