Libro per non dimenticare: "Orgogliosa di essere qui"

È stato presentato ieri, alla Bottega del Terzo Settore, in corso Trento e Trieste, il libro di Alessandra Maltoni dal titolo ‘Innesti di memoria – Sulle orme di una scelta 2’ (edito da Ventura e acquistabile alla libreria Rinascita di piazza Roma). Un racconto che ripercorre le storie di tanti civili, che rivivono nelle parole di figli e nipoti. Tra loro, Nicoletta Petrelli, figlia del comandante partigiano Italo (che garantì contatti e approvvigionamenti alle brigate che operavano nella zona dell’Ascensione), ma anche Elisa Zedde, nipote di Antonio Cossu, catturato al Colle e poi massacrato a Civitella del Tronto. Soddisfatta l’autrice Maltoni, che ha percorso l’Italia in lungo e in largo per raccogliere spaccati di vita quotidiana in tempo di guerra: "Sono fiera di essere qui, Ascoli fu la prima città delle Marche a riuscire a liberarsi da sola dai nazifascisti, il 18 giugno ‘44. Ieri – riflette la scrittrice anconetana – ricorrevano gli 80 anni dall’eroica resistenza ascolana. L’idea di un libro? Personalmente – fa Maltoni – sono affezionata alla memoria civile, a quella vita quotidiana di un mondo stravolto, che di quotidiano non aveva più nulla". Il 3 ottobre ’43 i tedeschi tornarono ad Ascoli: "In realtà – precisa Pietro Perini, presidente piceno dell’Anpi – i tedeschi furono sconfitti il 12 settembre ‘43, ma l’allora comandante della guarnigione militare cedette ai ricatti dei nazisti, li riarmò e loro tornarono il 3 ottobre per l’eccidio".

Anche Italo Petrelli fu fatto prigioniero. Si narra che rimase davanti a un plotone di esecuzione finché il destino non cambiò le carte in tavola: "Mio padre e altri furono caricati su un treno merci diretto ad un campo di concentramento in Germania – racconta la figlia, Nicoletta – A liberarlo, fu Giulio Maltoni, lo zio. Con una scusa, Giulio, in stazione, portò da mangiare a tedeschi e italiani e propose di sfamare i deportati. Diede uno scalpello a mio padre, che all’altezza di Ancona riuscì a rompere le travi del vagone e a gettarsi dal treno in corsa. Lui e altri 5 fuggirono a un destino crudele, ma i tedeschi, una volta accortisi che i numeri, nei vagoni, non tornavano, caricarono dei civili alla fermata successiva. Forse, avevano bisogno di forza lavoro. Quando mio padre e gli altri si lanciarono dal vagone, la guardia in fondo al convoglio non si accorse, altrimenti li avrebbe fucilati". In quegli anni, ruolo fondamentale lo ebbe anche il generale Carlo Alberto Dalla Chiesa, che agevolò i piani delle bande della Resistenza, mandando a monte diversi progetti dei nazifascisti.

