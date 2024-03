"Licenziata per un post sui social"

Una lavoratrice esprime sul suo profilo Facebook opinioni e critiche sulle difficili condizioni dei lavoratori sul disagio a veder scalfiti i loro diritti nei posti di lavoro e viene licenziata nonostante non abbia fatto alcun riferimento all’Azienda dove lavora, né diretto, né indiretto. Del fatto dà notizia in una nota la segreteria provinciale di Ascoli Piceno dell’Ugl. Secondo quanto riferisce il sindacato, "l’azienda, una Cooperativa, prima ha contestato una presunta ripercussione diffamatoria poi ha licenziato la lavoratrice per ‘inadempimenti agli obblighi contrattualmente assunti oltre che contrario ai doveri di fedeltà’ ". "Un licenziamento temerario e scioccante per due motivi: non c’era il nome dell’azienda e la sua ragione sociale – riferisce il sindacato – Un attacco alle libertà fondamentali, costituzionali, di giudizio, di pensiero di ogni lavoratore ad esprimere il disagio nel veder calpestati diritti nei luoghi di lavoro. Una assurda e preventiva censura oscurantista". La Ugl ritiene fermamente che la cooperativa "ha oltrepassato il limite rosso tra diritto ed arbitrio. Guai se passasse la linea di libertà dei licenziamenti aziendali su una logica di presunzione o per esternazione di disagi lavorativi e di giudizi netti su opprimenti condizioni di lavoro. Confidiamo che il giudice del lavoro ristabilisca diritto e dignità alla lavoratrice"".