Licenziato dopo l’arresto Strappelli in carcere: inchieste su Green Pass e violenza su minore

Oltre ad essere detenuto da dicembre nel carcere di Piacenza, ha anche perso il posto di lavoro Maurizio Strappelli, l’ascolano al centro di due inchieste della Procura di Ascoli, quella sui Green Pass fasulli che fa capo al dottor Giuseppe Rossi e quella sulla violenza sessuale su una ragazza ascolana. Proprio per questa seconda inchiesta nei suoi confronti il giudice delle indagini preliminari del tribunale di Ascoli Annalisa Giusti (nella foto) ha disposto nei confronti di Strappelli la detenzione in carcere, così come chiesto dalla magistratura che ravvede il pericolo di reiterazione del reato. A nulla sono valsi i ricorsi presentati dal suo legale, avvocato Paolo Massicci, che si è rivolto prima al tribunale del Riesame e poi anche alla Cassazione che hanno sempre confermato la custodia cautelare in carcere per l’ascolano. A seguito delle due inchieste Strappelli è stato licenziato dall’azienda per cui lavorava. Un provvedimento al quale si opporrà attraverso i suoi avvocati: Massicci, che lo segue per il caso della violenza e Stefano Pierantozzi che lo assiste nell’inchiesta sui Green pass.

Motivo principale del licenziamento il fatto che insieme al dottor Rossi è accusato di tentata truffa ai danni dello Stato in relazione al fatto che il medico avrebbe procurato a Strappelli un certificato medico consentendogli la percezione indebita dell’indennità di malattia. Per quanto riguarda il licenziamento c’è un precedente recente, quello dei Giuseppe Spagnulo, l’uomo condannato all’ergastolo insieme alla moglie Francesca Angiulli perché ritenuti entrambi responsabili in concorso dell’omicidio premeditato di Antonio Cianfrone avvenuto lungo la pista ciclabile di Pagliare del Tronto il 3 giugno del 2020. Difeso dall’avvocato Alessandro Angelozzi, Spagnulo a settembre 2022 si è opposto all’avvio dell’iter per il licenziamento disposto nei suoi confronti dal Comune di Spinetoli che riteneva il provvedimento fondato anche "per la gravità delle sanzioni comminate in relazione ai reati di gravità e disvalore tali da non consentire la prosecuzione, neanche provvisoria, del rapporto di lavoro".

A seguito dell’opposizione di Spagnulo, il Comune ha nominato una commissione che si è pronunciata e, con atteggiamento evidentemente prudenziale, ha sospeso il procedimento per cui ha ripreso a versare lo stipendio a Spagnulo. Ciò in attesa dell’esito finale del procedimento giudiziario.

Peppe Ercoli