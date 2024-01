Liceo classico quadriennale: "Libri rimborsati"

Durante l’open day che si è tenuto sabato, il sindaco di Montalto, Daniel Matricardi, ha annunciato alle famiglie che il liceo classico quadriennale di Montalto è realtà confermata e che sarà accorpato all’Isc. A questo proposito Matricardi ha annunciato che il comune garantirà il rimborso dei libri di testo a tutti gli alunni che vorranno frequentare il Liceo. "Il corso di studi sarà strutturato con la settimana corta e offrirà percorsi interdisciplinari e transdisciplinari, utili per sviluppare competenze trasversali spendibili in qualsiasi progetto di vita – ha specificato il sindaco Matricardi – Una scelta che si rivelerà di certo efficace e utile per i giovani che si iscriveranno e per le loro famiglie. Il liceo quadriennale facilita il raggiungimento del successo formativo sulla base della sfida del fare meglio in meno tempo, permettendo agli studenti di diventare più protagonisti del processo di insegnamento-apprendimento. E ricordo che questa bella novità rientra nell’ambito della recente costituzione del nuovo Istituto Omnicomprensivo Rotella-Montalto che, quindi, garantirà e arricchirà formazione e istruzione".