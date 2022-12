Liceo musicale al Leopardi C’è l’infanzia a Cossignano

La giunta regionale ha approvato le modifiche all’attuale rete scolastica e offerta formativa per l’anno 20232024, per le scuole statali del primo e secondo ciclo d’istruzione delle Marche. In linea generale ha confermato, sia i plessi sottodimensionati presenti nel territorio, con particolare riguardo alle aree colpite dal sisma, sia un Centro provinciale per l’istruzione degli adulti (Cpia) per ciascuna delle cinque province. I passaggi precedenti erano stati le richieste dei Comuni e delle scuole, e l’approvazione della Provincia che, sulla base dell’atto di indirizzo regionale, adotta le proposte di Piano provinciale tenendo conto delle indicazioni provenienti dagli enti locali, dalle istituzioni scolastiche e dall’utenza. Quindi, la Regione prima di deliberare acquisisce gli atti deliberativi delle Province verificandone la rispondenza con le presenti linee guida, il parere delle Organizzazioni sindacali regionali, dell’Uncem, dell’Anci Marche, dell’Ufficio scolastico regionale per le Marche, della competente commissione assembleare e del Consiglio delle autonomie locali.

Per quanto riguarda la provincia di Ascoli, la maggior parte delle novità riguarda le scuole di San Benedetto dove la Regione ha espresso parere favorevole per l’istituzione dell’indirizzo musicale nei due Istituti scolastici comprensivi ‘Nord’ e ‘Sud’, mentre per quanto riguarda il secondo ciclo di istruzione ha detto sì all’attivazione degli indirizzi: ‘chimica, materiali e biotecnologie, articolazione biotecnologie sanitarie’ e liceo musicale e coreutico rispettivamente all’Istituto alberghiero ‘Buscemi’ e al liceo classico ‘Leopardi’. Parere negativo, invece, per l’attivazione degli indirizzi ‘Meccanica, meccatronica ed energia, articolazione energia eo meccanica e meccatronica’ e ‘Elettronica ed elettrotecnica, articolazione automazione’ all’Istituto d’istruzione superiore ‘Guastaferro’ e ‘Trasporti e logistica, articolazione conduzione del mezzo, opzione conduzione del mezzo navale’ all’alberghiero ‘Buscemi’.

E ancora, sempre nella provincia di Ascoli, la giunta regionale ha espresso parere favorevole per l’istituzione di una sezione per l’infanzia e di un corso montessoriano, rispettivamente all’infanzia e alla primaria di Cossignano facente parte dell’Istituto scolastico comprensivo ‘Cupra-Ripatransone’, e per l’istituzione di un corso di primo grado al plesso di Colli dell’Istituto comprensivo ‘Falcone-Borsellino’. Dagli atti della giunta regionale risulta, infine, come ‘revocato’ l’indirizzo ‘liceo musicale e coreutico, sezione musicale’ per il liceo classico ‘Stabili’ di Ascoli. Quest’ultimo ci ha provato ad attivarlo, ma non ha avuto mai un numero sufficiente di iscritti per avviare il nuovo corso di studi.

Lorenza Cappelli