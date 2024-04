Licini e Mazzaroni, il vino diventa arte

Il vino diventa arte con la degustazione stellata alla Galleria Licini che lo chef Enrico Mazzaroni proporrà domani nell’ambito del ciclo di eventi "Giochi a Tavola" che fa tappa ad Ascoli grazie ad un evento emozionale che unisce vino, arte e cucina d’autore. Il vino diventa arte e la racconta in un gioco di specchi fatto di sensi ed emozioni. Questa l’idea di Laura Di Pietrantonio - organizzatrice degli eventi Giochi a Tavola (Marche dalla Vigna alla Tavola), che ha unito in un’unica data un cast d’eccezione: la cucina dello chef stellato Enrico Mazzaroni (Il Tiglio di Montemonaco), il racconto sulle opere del professor Stefano Papetti (curatore Ascoli Musei) e i vini delle cantine Tenuta Spinelli, Le Caniette e Moncaro. All’interno della Galleria Licini sarà adibito uno speciale percorso di degustazione in cinque tappe. Cinque opere – da Lucio Fontana ad Osvaldo Licini – cinque piatti e cinque vini per vivere un’esperienza unica del vino marchigiano. Ogni opera sarà tradotta in sapori e profumi con il racconto degli esperti di ogni settore che illustreranno connessioni e inediti su vini e quadri. Dalla rottura della tela di Fontana al rosso assoluto dell’Angelo Ribelle, la degustazione Giochi a Tavola è un evento per chi ama guardare arte ed enogastronomia da punti di vista sempre nuovi. I prossimi appuntamenti con Giochi a Tavola sono previsti per venerdì 19 aprile al ristorante Anita a Cupra Marittima, venerdì 10 maggio alla Cantina Velenosi ad Ascoli. Il 17 maggio appuntamento a Borgo di Grottammare Alta con cena in piazzetta con birra artigianale e BBQ di Carlo Alberto Marconi. Poi ancora il 24 maggio alla Cantina Fiorano di Cossignano, con aperitivo in cantina, "Giochi a Tavola" e degustazione di prodotti locali. Il 6 giugno si torna ad Ascoli alla cantina Pantaleone con la cena in cantina e "Giochi a Tavola". Chiusura il 13 giugno a Villa Cellini (Luogo del Fai) di Cupra Marittima con la cena finale, giochi da tavola e la degustazione dei vini delle cantine Saladini Pilastri, Tenuta Santori, La Staffa. Tutte le informazioni sull’evento sono disponibili sul sito https://dallavignaallatavola.marcheandwine.it.

Peppe Ercoli